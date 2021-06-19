وبرغم تكهنات حول عدم خوضه الالعاب مرة جديدة، قال لوكتي البالغ 36 عاما "أريد الاستمرار في السباقات. في التصفيات المقبلة سأكون في الأربعين. سأحاول".

وتوّج لوكتي بـ12 ميدالية أولمبية، بينها 6 ذهبيات، في أربع دورات أولمبية سابقة، ليصبح ثاني أكثر سباح تتويجاً في تاريخ الألعاب، بعد الأسطورة وزميله السابق مايكل فيلبس.

أحرز فضية 200 م متنوعة في لندن 2012، وحل خامساً في ريو 2016 حيث عرف فضيحة لفّق فيها رواية سلب بعد إيقافه مخموراً، هرب منها الرعاة وأوقف عشرة أشهر، تلا ذلك ايقافه لمدة 14 شهرا بعد تلقي جرعة فيتامينات ممنوعة في أيار/مايو 2018.

وبعد كل ذلك خضع لوكتي للعلاج من إدمان على الكحول، مقررا أن حياته "يجب أن تتغيّر"، إذ قال "أعتقد أنه أهم لقاء سباحة في مسيرتي. أردت إثبات الكثير للجميع باني تغيّرت. أنا شخص جديد، حياتي تغيّرت بشكل كبير".

ولا يزال لوكتي يحمل الرقم العالمي في سباق 200 م متنوعة (1:54.00 دقيقة) في بطولة العالم 2011.

سجل 1:59.67 الجمعة ليحلّ سابعا في سباق أحرزه مايكل أندرو البالغ 22 عاما بزمن 1:55.67 دقيقة. وحصل لوكتي على مواساة السباحين الأميركيين، زوجته والاسطورة فيلبس الذي نزل من المدرجات.



