وهذا الفوز الثاني لبريطانيا، بعد الأوّل على تشيلي 2-0، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين، بفارق نقطتين عن كندا الفائزة على تشيلي بعد تعادلها مع اليابان افتتاحا.

وسجلت وايت هدف الفوز في الدقيقة 74.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعات الثلاث إلى ربع النهائي، بالاضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وفي المجموعة السابعة، ضمنت السويد تأهلها بفوزها الثاني على أستراليا 4-2، بعد الأول على الولايات المتحدة بطلة العالم 3-0>

وعوّضت الولايات المتحدة خسارتها الأولى بفوز ساحق على نيوزيلندا 6-1 في سايتاما، سجل منها الخاسر مرتين بالنيران الصديقة.

وكانت الولايات المتحدة منيت بأول خسارة في 45 مباراة، عندما سقطت أمام السويد بثلاثية.

ويُعدّ المنتخب الأميركي الافضل في تاريخ المسابقة الاولمبية، مع أربعة ألقاب في 1996 و2004 و2008 و2012، مقابل لقب لكل من ألمانيا (2016) والنروج (2000).

وانتهت قمة البرازيل وهولندا بالتعادل 3-3، بعد اكتساح الأولى الصين 6-صفر والثانية زامبيا 10-3.

وبعد أن سجلت في خمس دورات متتالية، هزت المخضرمة مارتا الشباك مجدداً في الدقيقة 65 من نقطة الجزاء، فيما أضافت الهولندية فيفيان مييديما ثنائية إلى رباعيتها في المباراة الأولى.

وتعادلت الصين مع زامبيا في المباراة الثانية 4-4.

وبعد تسجيلها ثلاثية في الخسارة الأولى ضد هولندا، أضافت الزامبية باربرا باندا ثلاثية أخرى، لتصبح أول لاعبة تسجل ثلاثيتين في دورة واحدة، رافعة رصيدها إلى ستة أهداف، بالتساوي مع مييديسما في صدارة الهدافات.

وتمت تسمية المجموعات بالخامسة والسادسة والسابعة، لعدم الخلط مع المجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لمسابقة الرجال.