قال يوشيرو موري أن فكرة تأجيل الألعاب الأولمبية بعد موعدها الجديد في 23 تموز/يوليو 2021 "غير واردة قطعاً"، بحسب ما أشارت وكالة كيودو للأنباء.

تابع "أيضا بالتفكير في الرياضيين والقضايا المتعلقة بإدارة الألعاب، من الصعب تقنياً تأخيرها لمدة عامين".

وكشف موري أنه طرح فكرة تأجيل الألعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل الألعاب في آذار/مارس الماضي لمدة سنة.

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون أن تأجيل الألعاب سيكون فرصة لإظهار انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما اذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

وانتقد خبير ياباني مطلع هذا الاسبوع رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذراً أنه "متشائم جداً" من امكانية اقامة الألعاب في 2021.

قال كنتارو ايواتا استاذ الأمراض المعدية في جامعة كوبي "لكي أكون صريحاً معكم، لا اعتقد أن اقامة الأولمبياد ستكون واردة العام المقبل". واشار إلى أن الفيروس يحتاج لاحتوائه ليس من قبل اليابان فحسب بل من كل دول العالم.

وطرق الفيروس باب أعضاء اللجنة المنظمة التي اشارت الاربعاء إلى أن احد الاشخاص في الثلاثينيات من عمره ظهرت نتائج اختباراته ايجابية.

ولا شك بان تأجيل الألعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات اضافية على المنظمين. نقلت كيودو عن موري ان حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، مضيفا ان المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رسائل حول أزمة فيروس كورونا.





