كتبت اللجنة في بيان: "سيسمح تأجيل دكار 2022 للجنة الأولمبية الدولية، اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية بالتخطيط لأنشطتها بشكل أفضل، والتي تأثرت بشدة بتأجيل الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 (إلى 2021)، التأجيلات المتتالية لأحداث رياضية دولية أخرى ونتائج الأزمة الصحية العالمية على الجوانب التشغيلية والمالية".

وقال رئيس السنغال ماكي سال في البيان "أود أن أكرر أن اللجنة الأولمبية الدولية تحتفظ بدعمي الكامل لتنظيم العاب الشباب، المؤجلة الى 2026".

وتقام ألعاب الشباب، المخصصة للرياضيين بين 14 و18 عاماً، كل سنتين منذ النسخة الأولى في سنغافورة عام 2010، وذلك بالتناوب بين الألعاب الصيفية والشتوية على غرار الألعاب الأولمبية الكلاسيكية.

أقيمت النسخة الأخيرة في لوزان (سويسرا) بين 9 و22 كانون الثاني/يناير الماضي. وبتأجيل نسخة 2026، الأولى المقررة في قارة إفريقيا، ستكون النسخة المقبلة مخصصة للألعاب الشتوية وذلك في مدينة غانغوون الكورية الجنوبية في 2024.



