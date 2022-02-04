وقالت قناة "سي سي تي في" إن بوتين سيلتقي قبل ذلك نظيره الصيني شي جينبينغ، في اجتماع دبلوماسي نادر للرئيس الصيني الذي لم يستقبل أي مسؤول أجنبي كبير منذ نحو عامين في ظل تفشي وباء كوفيد-19.



ويعود آخر لقاء عقده شي مع زعيم أجنبي إلى حوالي سنتين خلال زيارة رئيس باكستان إلى الصين.



وسيعلن بوتين وشي خلال لقائهما "رؤيتهما المشتركة" للأمن الدولي، على ما أعلن الكرملين الأربعاء مؤكداً الدعم الصيني لروسيا في مواجهتها مع الغرب بشأن أوكرانيا.