English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
القناة الأولمبية
Reuters
من قبل

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إلى بكين حيث من المقرر أن يحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مساء، كما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني.

وقالت قناة "سي سي تي في" إن بوتين سيلتقي قبل ذلك نظيره الصيني شي جينبينغ، في اجتماع دبلوماسي نادر للرئيس الصيني الذي لم يستقبل أي مسؤول أجنبي كبير منذ نحو عامين في ظل تفشي وباء كوفيد-19. 

ويعود آخر لقاء عقده شي مع زعيم أجنبي إلى حوالي سنتين خلال زيارة رئيس باكستان إلى الصين.

وسيعلن بوتين وشي خلال لقائهما "رؤيتهما المشتركة" للأمن الدولي، على ما أعلن الكرملين الأربعاء مؤكداً الدعم الصيني لروسيا في مواجهتها مع الغرب بشأن أوكرانيا.

فلاديمير بوتين الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 القناة الأولمبية
السابق فوز كاسح لكندا على سويسرا في ا
اقرأ
فوز كاسح لكندا على سويسرا في الهوكي على الجليد
التالي
>