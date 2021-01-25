وقالت ستيفانيدي لوكالة "كيودو" الإخبارية اليابانية إنه سيكون من الأفضل إقامة الألعاب دون جماهير على أن تلغى بسبب تداعيات فيروس كورونا، مضيفة ان الرياضيين تواقون للمشاركة في الألعاب.

وفي ظل الارتفاع الكبير لعدد المصابين بكورونا حول العالم، تزايدت الشكوك حول إمكانية الاستمرار بالألعاب المؤجلة في موعدها الجديد في تموز/يوليو المقبل.

وفي ظل حال الطوارئ المفروض في طوكيو، يتراجع الدعم الشعبي للألعاب بين مؤيد للإلغاء أو التأجيل، وقالت ستيفانيدي "أفضل إقامة الألعاب دون جماهير على الغائها".

وكانت ستيفانيدي عبّرت عن خشية الرياضيين من اقامة الألعاب في موعدها الأساس الصيف الماضي، وذلك تخوفاً من تفشي كورونا.

وغرّدت آنذاك "هل تريد اللجنة الاولمبية الدولية الاستمرار بالمخاطرة في صحتنا، صحة عائلاتنا والصحة العامة من خلال خوض التمارين يوميا؟".

وقالت الرياضية البالغة 30 عاماً أن 80% من الرياضيين آنذاك في ألعاب القوى كانوا مع تأجيل الألعاب أو إلغائها. لكنها تعتبر الآن أن 80% منهم مع إقامتها.

وأضافت "أعتقد أن الوضع مختلف عن العام الماضي، عندما كنا نجهل كل شيء عن الفيروس".

ونفت الحكومة اليابانية الجمعة تقريراً في صحيفة "تايمز" البريطانية ذكر أن منظمي الألعاب يتجهون لإلغاء الألعاب. وعبّرت اللجان الأولمبية الأميركية، الكندية والأسترالية عن استمرار رياضييها بالتحضير للألعاب.

