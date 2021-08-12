وفي حال تم إثبات تناول أوجاه لمواد محظورة، ستخسر بريطانيا الفضية التي نالتها في سباق التتابع أربع مرات 100 م حين حلت خلف إيطاليا وأمام اليابان المضيفة.

وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى إنه تبين في العينات المأخوذة من أوجاه "وجود/استخدام المادتين المحظورتين أوستاريان وأس-23، وهما مُعدِّلتان انتقائيتان لمستقبلات الأندروجين".

وهاتان المادتان شائعتا الاستخدام في بناء العضلات.

وفي آخر منشور له على إنستاغرام، كتب أوجاه: "حافظ على تركيزك... لأن الحقيقة أكثر جنوناً من الخيال".

وبالإضافة إلى أوجاه، أوقف بشكل مؤقت كل من العداء البحريني صادق ميخو (1500 م)، الجورجي بينيك أبراميان (الكرة الحديد) والعداء الكيني مارك أوتينو أودهيامبو للاشتباه أيضاً بتناول مواد محظورة.

وأضاف البيان أن "وحدة النزاهة في ألعاب القوى (أي آي يو) تنتظر الآن اختتام إجراءات وكالة الاختبارات الدولية (أي تي أيه) ضد الرياضيين المذكورين أعلاه، ما سيحدد إذا تم ارتكاب أي انتهاكات لقواعد مكافحة المنشطات وما هي العواقب (إن وجدت) التي ينبغي فرضها بخصوص الألعاب الأولمبية".

وأشار البيان إلى أن "أي عواقب تتجاوز الألعاب الأولمبية التي ستُفرض على الرياضيين بموجب قواعد مكافحة المنشطات في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيتم تحديدها بعد انتهاء إجراءات وكالة الاختبارات الدولية".

