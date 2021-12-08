وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد "ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بيجين الشتوي"، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر.

