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كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
القناة الأولمبية
AFP
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن بلاده ستقاطع دبلوماسيا أولمبياد بيجين 2022 المرتقب مطلع العام المقبل من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات.

وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد "ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بيجين الشتوي"، مضيفا أن أيا من وزراء الحكومة لن يحضر. 
 

القناة الأولمبية بوريس جونسون أولمبياد بيجين
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