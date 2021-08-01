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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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انسحبت نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقة الحركات الأرضية الذي يقام الاثنين، وفق ما أعلن اتحاد بلادها للرياضة الأحد، بعد يوم واحد من انسحابها أيضًا من نهائيين أخريين.


وجاء في تغريد للاتحاد: "انسحبت سيمون من نهائي الحركات الارضية وستتخذ قرارها بشأن عارضة التوازن في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، لتكون بالتالي قد انسحبت من حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع والمسابقة الكاملة في الفردي والفرق.

وكانت بايلز صدمت العالم الثلاثاء عندما انسحبت من نهائي المسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في "الصحة الذهنية"، قبل أن تعلن في اليوم التالي انسحابها أيضاً من المسابقة ذاتها للفردي وعدم الدفاع عن لقبها.
وأعلنت السبت أيضاً انسحابها من حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع.

وتطرّقت بايلز، التي حصدت أربع ذهبيات في أولمبياد ريو، إلى صحتها الذهنية، وتحدّثت عن "الإلتواءات" (فقدان التوازن وإدراك المكان في الهواء)، وهي ظاهرة معروفة في عالم الجمباز والترامبولين.

وأشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الجمعة ببايلز، معتبراً أنها "شجاعة" للتحدث علناً عن مشاكل نفسية.

وكانت بايلز أحرزت ذهبية حصان القفز والحركات الأرضية والمسابقة الكاملة في الفئتين في ريو، إضافة إلى برونزية عارضة التوازن.

طوكيو 2020 القناة الأولمبية سيمون بايلز
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