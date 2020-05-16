وتحدث باخ بعد توقيع اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز صحة المجتمع من خلال الرياضة والمساهمة في الوقاية من الأمراض غير المعدية.

وعن كيفية تعاطي لجنته إذا لم يتم اكتشاف لقاح في موعد الألعاب، قال باخ "نحن على بعد سنة وشهرين من تلك الألعاب، وعندها سنتخذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب معوّلين على نصيحة منظمة الصحة العالمية ومناقشتها في فريق عملنا المشترك".

تابع "لكن لا اعتقد أن أحداً بمقدوره الآن تقديم إجابة يعوّل عليها حول شكل العالم في 2021. لذا يجب أن نكون حذرين وصبورين في الوقت عينه لاتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة آمنة للجميع في الألعاب".