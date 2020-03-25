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دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
Reuters
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أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الأربعاء في لوزان أن إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية "تحتاج إلى تضحيات وتنازلات من جميع الأطراف" المعنية.

وقال باخ في مؤتمر صحافي عبر الهاتف "هذه الألعاب الأولمبية المؤجلة ستحتاج إلى تضحيات، وستحتاج إلى تنازلات من جميع الأطراف المعنية" غداة تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف باخ إن دور اللجنة الأولمبية الدولية هو "تحقيق الأحلام الأولمبية للرياضيين"، معترفاً بأن إلغاء دورة ألعاب طوكيو "تمت مناقشته ودراسته" لكنه قال "كان واضحاً جداً منذ البداية أن الإلغاء ليس شيئاً تفضله اللجنة الأولمبية الدولية بأي شكل من الأشكال".

وهي المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل دورة أولمبية في التاريخ الحديث للأولمبياد (منذ 1896).

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