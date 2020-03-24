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دوري أبطال أوروبا
القناة الأولمبية
AFP
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قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إن التبعات المالية ليست الأولوية بل حفظ الحياة وذلك بعد تأجيل أولمبياد طوكيو إلى العام المقبل.

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ الثلاثاء أن قرار تأجيل الأولمبياد الصيفي الذي كان مقررا في طوكيو، أتى لأسباب صحية بالدرجة الأولى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدة.

وأوضح باخ في حوار عبر الهاتف مع وسائل إعلام عدة منها وكالة فرانس برس، أن التبعات المالية لتأجيل أكبر حدث رياضي على الإطلاق "لم يتم التطرق إليها وليست الأولوية، الأمر يتعلق بحفظ الحياة" في ظل تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أدى حتى الآن الى نحو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم.

أما عن المواعيد الجديدة لأولمبياد طوكيو أشار باخ أنها ستُبحث بين لجنتي التنسيق والتنظيم.

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