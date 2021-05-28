وكان مقررًا أن تنتهي حالة الطوارئ في نهاية شهر أيار/مايو الحالي، لكن الحكومة اليابانية قالت إنها في حاجة إلى المزيد من الوقت لمواجهة موجة رابعة من الجائحة.



وتشهد طوكيو وتسع مناطق أخرى حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الحالي تتضمن اغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر ومنعها من بيع الكحول.

وقال الوزير المسؤول عن كورونا ياسوتوشي نيشيمورا "لا زال مستوى الاصابات مرتفع جداً. نظراً لهذا الوضع، نعتقد أنه من الضروري تمديد اجراءات حالة الطوارئ".

وكانت لجنة الاستشارات في الحكومة وافقت الجمعة على تمديد حالة الطوارئ حتى 20 حزيران/يونيو المقبل أي قبل 33 يوماً من بداية الألعاب الأولمبية في 23 تموز/يوليو، على أن يتم الاعلان رسمياً في وقت لاحق اليوم.



