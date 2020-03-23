وأبلغت الصحفيين ”نصيحتي الواضحة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية النرويجية هي أنه يجب عدم إرسال أي رياضيين إلى الأولمبياد أو ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020 في ضوء الوضع الخطير حاليا“.
قالت بيرت كوجول رئيسة اللجنة الأولمبية النرويجية يوم الاثنين إن النرويج لن ترسل رياضييها إلى أولمبياد طوكيو 2020 حتى يتم السيطرة على وباء كورونا.
وأبلغت الصحفيين ”نصيحتي الواضحة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية النرويجية هي أنه يجب عدم إرسال أي رياضيين إلى الأولمبياد أو ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020 في ضوء الوضع الخطير حاليا“.
أولمبياد طوكيو فيروس كورونا