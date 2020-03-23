وأبلغت الصحفيين ”نصيحتي الواضحة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية النرويجية هي أنه يجب عدم إرسال أي رياضيين إلى الأولمبياد أو ألعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في طوكيو 2020 في ضوء الوضع الخطير حاليا“.

