وستلعب قطر السبت مباراة الميدالية البرونزية ضد لاتفيا التي سقطت في وقت سابق امام النروج، من أجل تحقيق ميدالية ثالثة بعد ذهبيتي فارس حسونة في رفع الأثقال ومعتز بشم في الوثب العالي.

وكان الثنائي القطري تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي الاميركيين فيليب داوههاوسر ونيكولاس لوسينا من الدور الـ16 والإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو من ربع النهائي.

وجاءت المجموعة الأولى متقاربة بين الطرفين حيث لم يتجاوز الفارق النقطتين وانتهت بنتيجة 21-19 لصالح روسيا في غضون 20 دقيقة.

فيما كان الفريق المؤلف من فياشيسلاف كراسيلينكوف وأوليغ ستويانوفسكي الأفضل في الثانية وتقدم بفارق أربع نقاط 10-6، نجح القطريان في تقليص الفارق إلا أن الكلمة الاخيرة كانت للروس.

