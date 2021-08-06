وحققت لطفي 3 انتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-صفر بضربتي يوكو، ثم الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر.

وفي المباراة الأخيرة في هذا الدور، خسرت لطفي أمام الصربية يوفانا بركوفيتش.

وكانت مصر أحرزت ثلاث برونزيات عبر سيف عيسى في وزن أقل من 80 كلغ وهداية ملاك في وزن أقل من 67 كلغ في التايكواندو، ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كلغ.

واستهلت لطفي، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري "بعد إنهائي حصة السباحة، لفتتني الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة. ثم طلبت من والدتي تغيير رياضتي".

تابعت خريجة كلية الصيدلة في القاهرة الحالمة بحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو "بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي".

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

