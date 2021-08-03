استهل "كيشو" مشواره الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6، ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان في ربع النهائي بالنقاط (7-7).

وفي نصف النهائي، كان قريباً من التأهل إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف، لكن الأخير قلب تأخره محققا الفوز 7-6.

ويلعب الأربعاء على البرونزية مع الفائز بين الدنماركي فريدريك هولمكفيست بييريهوس والروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف.

وفي الوزن عينه، خسر الجزائري عبد المالك مرابط أمام الكوري الجنوبي هانسو ريو بالأفضلية التقنية صفر-8، والتونسي سليمان نصر أمام الروسي أكر العبيدي بالنتيجة عينها.

متولي يلعب على البرونزية

وفي وزن 87 كلغ، تغلب متولي على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش بالأفضلية التقنية 9-1، ثم الكوبي دانيال غريغوريتش هيتشيفاريا بالسقوط 4-صفر. وفي نصف النهائي، سقط أمام المجري فيكتور لورينتس بالنقاط 2-9.

وفي الوزن عينه، تغلب الجزائري بشير سيد عزارة على الصيني في بنغ في ثمن النهائي بالأفضلية التقنية 11-1، قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام الأوكراني زان بيلينيوك بأفضلية النقاط (1-1).

وفي المصارعة الحرة، خسرت التونسية مروى عامري أمام السويدية هينا كاتارينا يوهانسون 1-5 في ثمن نهائي وزن 62 كلغ. وكانت عامري (32 عامًا) قد أحرزت برونزية وزن 58 كلغ في ريو 2016 وحلت وصيفة في بطولة العالم 2017 في باريس.

