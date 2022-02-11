أكدت الوكالة الدولية المشرفة على فحوص المنشطات خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالياً في بكين، بأن نجمة التزحلق الفني على الجليد الروسية كاميلا فالييفا (15 عاماً) التي قادت منتخب بلادها إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الحالية، خضعت لاختبار إيجابي في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وباتت مشاركة فالييفا في المسابقات الفردية المقررة في 15 و17 الحالي معلقة بقرار محكمة التحكيم الرياضي (كاس) بطلب من اللجنة الأولمبية الدولية.

وخضعت فالييفا لفحص المنشطات في 25 كانون الأول/ديسمبر الماضي خلال بطولة روسيا في سان بطرسبرغ من قبل الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وجاءت نتيجته ايجابية.

وقد كشفت الوكالة المشرفة على فحوص المنشطات بأن الروسية تناولت مادة تريمتازيدين التي توصف عادة لمعالجة الدوار والتهاب الحلق والمحظورة من الوكالة العالمية للمنشطات. كما تساعد المادة في تدفق الدم وتساعد على التحمل.

وعُرفت نتيجة هذا الفحص في 8 شباط/فبراير الحالي أي في اليوم التالي بعد تتويج فالييفا بالميدالية الذهبية مع منتخب بلادها في ألعاب بكين.

وسرعان ما أوقفتها الوكالة الروسية الرياضية بشكل مؤقت قبل أن ترفعها في اليوم التالي، لكن اللجنة الأولمبية الدولية قررت استئناف قرار رفع العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضي التي يتعين عليها النظر في القضية قبل تاريخ 15 الحالي موعد اقامة منافسات الفردي.

"بقضية قانونية بحتة"

ولدى سؤاله في المؤتمر الصحافي اليومي قال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية مارك أدامس إن الأمر يتعلق "بقضية قانونية بحتة"، مضيفاً "ثمة أسئلة واسعة النطاق في هذه القضية لا سيما بأن المتزلجة قاصرة (15 عاما)".

وأوضح "تقود اللجنة الأولمبية الدولية سياسة قاسية ضد التنشط وبطبيعة الحال، نتابع كل القضايا المتعلقة بالمنشطات حتى النهاية. الآن نحن امام قضية قيد الاجراء وبالتالي لا نستطيع القيام بأي تعليقات لا سيما بأن الأمر يتعلق برياضية قاصرة وبالتالي علينا التحلي بالحذر".

يذكر أن رياضيي روسيا يشاركون تحت اسم اللجنة الأولمبية الروسية، بسبب فضيحة التنشط الممنهج في البلاد منذ أولمبياد سوتشي الشتوي عام 2014.

