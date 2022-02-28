وجردت اللجنة الأولمبية الدولية الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وسام الاستحقاق الأولمبي رداً على غزو أوكرانيا.



وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان: "إنّ المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، بناءً على الظروف الاستثنائية للوضع، وبالنظر إلى الانتهاك الخطير للغاية للهدنة الأولمبية والانتهاكات الأخرى للميثاق الأولمبي من قبل الحكومة الروسية في الماضي، اتخذ قرارًا بسحب وسام الاستحقاق الأولمبي من جميع الأشخاص الذين يشغلون حالياً وظيفة مهمة في حكومة الاتحاد الروسي".