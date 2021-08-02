وتوج لوبيس (39 عاماً) بذهبية وزن 130 كلغ، ليصبح رابع رياضي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز بعد الأميركيين كارل لويس (وثب طويل)، آل أورتر (رمي القرص) والسباح مايكل فيلبس (التتابع أربع مرات 200 م متنوعة).

وسحق "عملاق هيرادورا" في النهائي الجورجي إيكابوي كاجايا 5-صفر، ولم يخسر أية نقطة في نزالاته في طوكيو.

وأصبح بطل العالم خمس مرات أول كوبي يحرز أكثر من 3 ذهبيات أولمبية، وأول مصارع يوناني-روماني يحرز أكثر من ثلاث ذهبيات.

وأحرز الروسي سيرغي سيمينوف الميدالية البرونزية بفوزه على التشيلي ياسماني أكوستا فرنانديس بالنقاط.

وواصلت كوبا حصد الذهب، إذ تمكن لويس ألبرتو أورتا سانشيس من إحراز ذهبية وزن 60 كلغ في اليونانية-الرومانية

وحمل الياباني كينيتشيرو فوميتا الميدالية الفضية فيما حصل كل من الروسي تحت علم محايد سيرغي إيميلين والصيني سيليك واليهان على البرونزية.

منافسات السيدات

من جهتها، أحرزت الألمانية ألين روتر فوكن ذهبية وزن 76 كلغ في منافسات المصارعة الحرة وذهبت الفضية إلى الأميركية أديلين ماريا غراي.

فيما حصلت كل من الصينية تشي آن تشو والتركية ياسمين أدار على الميداليتين البرونزيتين.