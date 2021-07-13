وقالت أندرييسكو البالغة من العمر 21 عاماً والتي فجرت المفاجأة عام 2019 بتتويجها بلقب بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى على ملاعب فلاشينغ ميدوز، على حسابها على إنستغرام: "أعلم من أعماق قلبي أن هذا هو القرار الأفضل".
ولحقت أندرييسكو بقائمة المنسحبين من الألعاب الأولمبية المقررة في الفترة بين 23 تموز/يوليو الحالي والثامن من آب/أغسطس المقبل، أبرزهم الإسباني رافايل نادال والنمسوي دومينيك تيم والأميركية سيرينا وليامس.
أعلنت الكندية بيانكا أندرييسكو، المصنفة خامسة عالمياً، الإثنين انسحابها من مسابقة التنس في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو "بسبب كل التحديات التي يسببها وباء كوفيد-19".
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