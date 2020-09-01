We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a — LA28 (@LA28) September 1, 2020



ويتكوّن الشعار من الحرفين (ال وأي) باللغة الإنكليزية مع الرقمين 28 وشعار اللجنة الأولمبية الدولية، حيث كتب حرف (ال) بطريقة تقليدية ثابتة فوق الرقمين، فيما كتب (أي) بأشكال متغيرة كرمز للقصص المتنوعة التي يمكن العثور عليها في لوس انجليس التي استضافت الألعاب الأولمبية مرتين سابقا في العامين 1932 و1984.

وقال كايسي واسيرمان رئيس اللجنة المنظمة للدورة الأولمبية الأميركية "لوس انجليس لها هوية فريدة. لا توجد طريقة واحدة يمكن لها تمثيل لوس انجليس. كل حي، كل مبنى، كل شخص له هويته الفريدة الخاصة وقصة من لوس انجليس".

وأضاف "ألعاب لوس أنجليس ستعرض الإبداع الجماعي لمجتمعنا وستحتفل بالتنوع الذي يجعلنا أقوياء".

وصُمّم الشعار بالطريقة الرقمية، ما يسمح له بالتبدل مع الوقت من خلال تصاميم فنية متعددة تشمل 30 تصميماً خاصاً للإطلاق على موقع اللجنة على الانترنت.

العداءة أليسون فيليكس صاحبة ست ميدالية ذهبية أولمبية وهي من لوس انجليس، لديها حرف (أي) الخاص بها، يمثلها هي وفريقي لوس أنجليس ليكرز لكرة السلة، ولوس انجليس دودجرز للبيسبول وجامعة جنوب كاليفورنيا.

وقالت فيليكس "ثقافة الرياضة والتميز شيء نشأت عليه في لوس أنجليس. لقد نشأت مشجعة لفريقي ليكرز ودودجرز. لقد كنت محاطة بالتميز".

وتمثل كل طريقة كتب بها حرف (أي) احدى شخصيات أو أماكن المدينة، حيث نشر الموقع الرسمي للدورة قصصاً حول الشخصيات والأماكن وما تمثله بالنسبة إلى نيويورك.



