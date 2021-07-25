وحقق كلاهما رقماً أولمبياً جديداً عندما رفع شين 332 كلغ، 145 خطف و187 نتر (رقم أولمبي أيضا في هذه الفئة)، ولي 313 كلغ (141 خطف و172 نتر).

وخطف الكولومبي لويس خافيير موسكيرا لوسانو فضية الفئة الأثقل برفعه 331 كلغ والايطالي ميركو زاني البرونزية (322 كلغ).

ثقة مبعثها الخبرة

وقال شين بطل العالم أربع مرات "شعرت بالثقة، لأنه لدي أصلا خبرة برفع هذا الوزن. النتر هي نقطة قوتي، لذا حتى عندما كنت متأخرًا في الخطف، كنت أدرك أنه بإمكاني فعلها".

وتغلب فابين لي ثاني في النهائي على الأندونيسي المخضرم إيكو يولي إيراوان الذي أصبح خامس رباع في التاريخ يحرز رابع ميدالية أولمبية في وزن 61 كلغ رجال برفعه مجموع 302 كلغ.

وأصبح إيراوان في الثانية والثلاثين من عمره أكثر لاعب أولمبي تتويجاً لبلاده بفوزه بالميدالية الفضية الثانية ليضيفها إلى فضيته في ريو 2016، وبرونزتي لندن 2012 وبكين 2008.

كما أصبح خامس رباع في التاريخ يفوز بأربع ميداليات أولمبية، لينضم إلى الأميركي نوربرت شيمانسكي، الألماني روني فيلر، البلغاري نيكولاي بيكالوف، واليوناني بيروس ديماس.

وحل الكازاخستاني إيغور سون (22 عاماً) ثالثاً لينال البرونزية مع 294 كلغ بالمجمل.

وبعد فوز هو تشيهوي في ذهبية وزن 49 كلغ لدى السيدات السبت، أكملت الصين "هاتريك" الاثقال في اليومين الاوليين، لترفع رصيدها مع نهاية يوم الاحد الى 6 ذهبيات و11 في المجموع في الصدارة.

