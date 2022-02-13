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القناة الأولمبية
Reuters
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أحرز السويسري ماركو أوديرمات الميدالية الذهبية في التزلج الألبي المتعرج - السوبر ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022 اليوم الأحد.

وهو اللقب الأولمبي الأول للسويسري البالغ من العمر 24 عاماً والذي تفوّق على السلوفيني زان كرانييتس الذي حل ثانياً في حين جاء بطل العالم في المسابقة الفرنسي ماتيو فيفر في المركز الثالث.
 

القناة الأولمبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022 التزلج الألبي المتعرج
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