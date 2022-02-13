وهو اللقب الأولمبي الأول للسويسري البالغ من العمر 24 عاماً والذي تفوّق على السلوفيني زان كرانييتس الذي حل ثانياً في حين جاء بطل العالم في المسابقة الفرنسي ماتيو فيفر في المركز الثالث.

