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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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أحرزت السويسرية بليندا بنتشيتش ذهبية منافسات فردي السيدات في مسابقة كرة المضرب بأولمبياد طوكيو السبت، بعد فوزها في المباراة النهائية على التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-5، 2-6، و6-3.

ومنحت بنتشيتش سويسرا أول ميدالية ذهبية لها في فردي السيدات، بعد 29 عاماً من اللقب الذي أحرزه مواطنها مارك روسيه في فئة الرجال. وتأهلت بنتشيتش أيضاً إلى نهائي الزوجي مع فيكتوريا غولوبيتش سعياً لتحقيق الثنائية الأحد.

زوجي السيدات

ونالَ الثنائي البرازيلي لاورا بيغوسّي،  ولويزا ستيفَاني برونزية مسابقةِ زوجي السيدات، ضمن منافسات ِ التنس، بالفوز على لاعبتي اللجنةِ الأولمبيةِ الروسية (إيلينا فْيسنينا وفيرونيكا كودير-ميتوفا.

ثنائيُ اللجنةِ الأولمبيةِ الروسية، نجح في كسب ِ المجموعةِ الأولى بستةِ أشواط ٍ لأربعة، وبالنتيجةِ ذاتها تمكن الثنائيُ البرازيلي من حسم ِ المجموعة الثانية ومعادلةِ النتيجة،
قبل أن تفوزَ بيغوسي، وستيفاني بالمجموعةِ الفاصلة بأحدَ عشر شوطاً لقاء تسعة، وتضمنا للبرازيل برونزية َ المسابقة..

 

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