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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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أحرز السويدي أرمان دوبلانتيس ذهبية الوثب بالزانة في منافسات ألعاب القوى الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.

وسجل دوبلانتيس (21 عاما) وثبة بلغت 6,02 أمتار، أمام الأميركي كريستوفر نيلسن (5,97 م) وحامل لقب 2016 البرازيلي تياغو براز (5.87 م). وحاول دوبلانتيس تحطيم رقمه العالمي بوثب 6,19 م لكنه عجز ثلاث مرات وكان قريبا من تحقيق هذا الانجاز.
           
       
                  
 

القفز بالزانة طوكيو 2020 القناة الأولمبية
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