وسجل دوبلانتيس (21 عاما) وثبة بلغت 6,02 أمتار، أمام الأميركي كريستوفر نيلسن (5,97 م) وحامل لقب 2016 البرازيلي تياغو براز (5.87 م). وحاول دوبلانتيس تحطيم رقمه العالمي بوثب 6,19 م لكنه عجز ثلاث مرات وكان قريبا من تحقيق هذا الانجاز.
أحرز السويدي أرمان دوبلانتيس ذهبية الوثب بالزانة في منافسات ألعاب القوى الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة طوكيو حتى الثامن من آب/أغسطس.
وسجل دوبلانتيس (21 عاما) وثبة بلغت 6,02 أمتار، أمام الأميركي كريستوفر نيلسن (5,97 م) وحامل لقب 2016 البرازيلي تياغو براز (5.87 م). وحاول دوبلانتيس تحطيم رقمه العالمي بوثب 6,19 م لكنه عجز ثلاث مرات وكان قريبا من تحقيق هذا الانجاز.
القفز بالزانة طوكيو 2020 القناة الأولمبية