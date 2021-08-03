وسجل دوبلانتيس (21 عاما) وثبة بلغت 6,02 أمتار، أمام الأميركي كريستوفر نيلسن (5,97 م) وحامل لقب 2016 البرازيلي تياغو براز (5.87 م). وحاول دوبلانتيس تحطيم رقمه العالمي بوثب 6,19 م لكنه عجز ثلاث مرات وكان قريبا من تحقيق هذا الانجاز.







