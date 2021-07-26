سجّلت السباحة الكندية مارغاريت ماكنيل رقماً قياسياً أميركياً ساعدها على الفوز بسباق 100 م فراشة، محرزة الأثنين الميدالية الذهبية الأولى لبلادها ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.



وسجلت ماكنيل، حاملة لقب بطولة العالم 2019، زمنا قدره 55.59 ثانية متقدمة على الصينية يوفي تشانغ (55.64 ث) والأسترالية إيما ماكيون التي حققت رقماً قياسياً على مستوى أوقيانوسيا (55.72 ث).

واكتفت السويدية سارة سيوستروم، حاملة لقب ريو 2016 والعائدة من إصابة بكوعها، بالمركز السابع بفارق 1.32 ثانية عن المتوجة.

قالت ماكنيل (21 عاماً) بعد تتويجها: "لا أجد الكلمات الآن، لا أصدّق. لم أكن قادرة على رؤية أحد، كنت في حارة بعيدة أعتقد انها صبّت لمصلحتي. ركّزت على سباقي بدلاً من النظر إلى الأخريات".



وهذه الميدالية الثانية في هذه الألعاب لماكنيل، بعد حصدها مع بلادها فضية التتابع أربع مرات 100 م حرة الأحد.

بيتي يحصد الذهب

ونجح البريطاني أدم بيتي في إخداء بلاده أولى الذهبيات في طوكيو وذلك من خلال 100 م صدراً للرجال.

ونال آدم بيتي الذهبية بعدما قطع السباق بزمن وقدره 57.37 ثانية أمام الهولندي أرنو كامينغا 58.00 والإيطالي نيكولو مارتينينغي 58.33.

ليدكي تكتفي بالفضة

واكتفت الأميركية كاتي ليدكي صاحبة الرقم القياسي العالمي ورقم الألعاب الأولمبية بالميدالية الفضية في سباق 400 متر حرة للسيدات.

وكانت الأسترالية أريارن تيتموس صاحبة المفاجآة بنيلها الذهب بزمن وقدره 3.56.69 دقائق أمام ليدكي 3.57.36 والصينية بينغجي التي نالت البرونزية محققة رقماً آسيوياً جديداً 4.01.08.

ذهبية 4* 100 م حرة تتابع لرجال أميركا

وتوّج الفريق الأميركي المكوّن من زاتش أبل وبوين بيكر وبلاكي بيروني وكاليب دريسيل بذهبية 4*100 متر حرة تتابع للرجال بزمن قدره 3.08.97 دقائق.

ونجحت إيطاليا في اقتناص الفضة بزمن قدره 3.10.22 ومن ثم أستراليا 3.10.22.