وكانت ابنة العشرين ربيعاً من أبرز المرشحات لإحراز ذهبية سباق 100 م فراشة في أولمبياد بلادها الذي كان مقرراً هذا الصيف قبل تأجيله لعام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنها ابتعدت عن أحواض السباحة وبطولة العالم التي أقيمت في صيف 2019 في غوانغجو الكورية الجنوبية، بعد إصابتها بسرطان الدم (لوكيميا).

وقالت ايكي "فكرة أنني أسبح ومتواجدة هنا مجدداً ... أنا متأثرة كثيراً".

وتابعت "هدفي كان الاستمتاع من دون أن أفكر كثيراً وقد تمكنت من ذلك بالفعل".

وأنهت السباق الذي نظمه الاتحاد المحلي للسباحة بزمن 26,32 ثانية، أي بأكثر من ثانيتين من رقمها القياسي الشخصي في 50 م حرة، الا أنه سيسمح لها بالتأهل إلى بطولة الجامعات اليابانية التي ستقام في تشرين الأول/أكتوبر المقبل وهو الهدف الذي سعت اليه.

وقالت في هذا الصدد "كنت متوترة ولكن تمكنت من تحقيق الوقت الذي كنت أطمح له".

وأمضت إيكي قرابة عشرة أشهر في المستشفى قبل أن تخرج في كانون الأول/ديسمبر في طريق التعافي، وصولاً إلى معاودة تمارينها في آذار/مارس.

وكانت إيكي مرشحة أيضا للمنافسة على لقب سباق 200 حرة في أولمبياد طوكيو 2020، لكن بعد تشخيص إصابتها بسرطان الدم قررت أن تركز تحضيرها على المشاركة في أولمبياد فرنسا 2024.

ولم تكشف حتى الآن إذا كانت تعتزم المشاركة في أولمبياد بلادها الصيف المقبل بعد أن اتخذ القرار بتأجيله حتى 2021.