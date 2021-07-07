حالة الطوارئ الرابعة قد تستمر إلى غاية الثاني والعشرين من أغسطس في وقت أعلنت فيه السلطات المحلية إلغاء مسيرة الشعلة الأولمبية على الطرق العامة في العاصمة بسبب القيود الصحية حول الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو في الفترة بين الثالث والعشرين يوليو الحالي والثامن من أغسطس المقبل.

مخاوف متزايدة

ومع زيادة المخاوف من ارتفاع أعداد المصابين بـ"كوفيد 19" في اليابان، أعلن منظمو الأولمبياد أمس الثلاثاء أنهم سيطلبون من الجمهور "الامتناع" عن حضور سباقات الماراثون والمشي في سابورو بجزيرة هوكايدو شمال اليابان.

وفي آذار/مارس الماضي، منع المنظمون قدوم المتفرجين من الخارج إلى الأولمبياد، في سابقة في تاريخ الأولمبياد. في حزيران/يونيو، مع السماح بحضور المتفرجين المحليين، ولكن بنسبة 50% من سعة كل موقع وفي حدود 10 آلاف شخص كحد أقصى.

وستجبر المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في اليابان، ولا سيما في طوكيو، الحكومة اليابانية على تمديد القيود الخميس والتي حددت على وجه الخصوص الحد الأقصى لعدد المتفرجين في الأحداث الرياضية أو الثقافية بخمسة آلاف متفرج.

ومن المقرر أن يصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ إلى طوكيو الخميس.

وقالت صحيفة "أساهي" اليومية الثلاثاء إن الجماهير ستغيب عن حفل افتتاح اولمبياد طوكيو، في حين سيُسمح بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين الاولمبيين لكن بعدد اقل من المقرر سابقًا.





