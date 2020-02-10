وافتتحت البرازيل التي توجت بلقبها الأولمبي الأول في تاريخها في دورة ريو دي جانيرو قبل أربع سنوات، التسجيل في الدقيقة 12 عبر باولينيو، وأضاف ماتيوس كونيا ثنائية في الدقيقتين 29 و54.

وأنهت البرازيل التصفيات الأميركية الجنوبية في المركز الثاني برصيد خمس نقاط بفارق نقطة واحدة خلف الأرجنتين التي حجزت بطاقتها منذ الجولة الثانية عقب فوزها على كولومبيا المضيفة 2-1.

وخرجت الأوروغواي وكولومبيا خاليتي الوفاض بحلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي، الأولى برصيد 4 نقاط والثانية برصيد نقطة واحدة.

وفازت الأوروغواي على كولومبيا 3-1 في الجولة الاخيرة.



