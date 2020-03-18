يأتي ذلك بعد انتقاد رياضيين إصرارها والمسؤولين اليابانيين على المضي قدماً بالدورة في موعدها رغم المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم اللجنة في بيان "هذا وضع استثنائي يتطلب حلولا استثنائية. اللجنة الأولمبية الدولية ملتزمة إيجاد حل يتسبب بأقل تأثير سلبي على الرياضيين، مع الحفاظ على نزاهة الدورة وصحة الرياضيين".

واعتبر المتحدث أن "أي حل لن يكون مثاليا في هذا الوضع، ولهذا نحن نعول على مسؤولية الرياضيين وتضامنهم".

وأبدى رياضيون قلقهم من إصرار السلطات اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية على المضي قدما في إقامة دورة ألعاب طوكيو المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس، معتبرين ان ذلك يضعهم بخطر في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي شلّ الرياضة عالميا.

وتسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة أكثر من 7500 شخص حتى الآن، وفرضت غالبية دول العالم قيودا صارمة على حركة التنقل والسفر للحد من انتشاره. وفي الرياضة، علِّقت معظم المنافسات المقررة في الفترة الحالية وألغيت أخرى، وبدأ تأجيل أحداث كبيرة كانت مقررة هذا الصيف، مثل نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم.