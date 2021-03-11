وقدمت اللجنة الأولمبية الصينية "عرضا لإتاحة جرعات لقاح إضافية للمشاركين في طوكيو 2020 وبكين 2022" بحسب باخ الذي أضاف "ستدفع اللجنة الأولمبية الدولية مقابل الجرعات الإضافية من اللقاح للألعاب الأولمبية والبارالمبية".





