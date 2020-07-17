وأُنتخب كو، الفائز بذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد 1980 و1984، خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية وذلك بعد ترشحه الشهر الماضي وتقديمه دليلا على تخليه عن دور فعال في شركة استشارات.

ولم تحظ ألعاب القوى بأي تمثيل في اللجنة الأولمبية الدولية منذ رحيل لامين دياك عن رئاسة الاتحاد في 2015 وسط فضيحة فساد أدت إلى محاكمته.

وكانت عضوية اللجنة الأولمبية الدولية تلقائية تقريبا طيلة عقود لرئيس اتحاد ألعاب القوى.

ورغم ذلك لم تمنح اللجنة الأولمبية الدولية عضويتها إلى كو، نائب رئيس الاتحاد تحت قيادة دياك وأسطورة الرياضة في بريطانيا، بداعي وجود تضارب مصالح بسبب منصبه الاستشاري.