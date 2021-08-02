وفي اليوم الرابع من المسابقة، سجلت ابنة الأعوام الـ26 مسافة 68.98 متراً، أمام الألمانية كريستين بودينس التي حصدت الفضة (66.86 م)، والكوبية خايمي بيريس التي نالت الميدالية البرونزية (65.72 م)، فيما حلّت بطلة العالم مرتين الكرواتية ساندرا بيركوفيتش رابعة.



