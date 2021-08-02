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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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منحت الأميركية فالاري أولمان الولايات المتحدة أولى ميدالياتها الذهبية في ألعاب القوى خلال أولمبياد طوكيو الاثنين، مع تتويجها بمسابقة رمي القرص للسيدات.

وفي اليوم الرابع من المسابقة، سجلت ابنة الأعوام الـ26 مسافة 68.98 متراً، أمام الألمانية كريستين بودينس التي حصدت الفضة (66.86 م)، والكوبية خايمي بيريس التي نالت الميدالية البرونزية (65.72 م)، فيما حلّت بطلة العالم مرتين الكرواتية ساندرا بيركوفيتش رابعة.
 
 

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