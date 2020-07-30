

وبات الموعد الجديد للألعاب في 23 تموز/يوليو 2021 وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب التفشي الكبير لفيروس كوفيد 19.

وقال توشيرو موتو لشبكة "بي بي سي" البريطانية إن المنظمين ملتزمون باقامة الألعاب في عام 2021، مع استبعاد تام للإلغاء أو تأجيل إضافي: "الجميع يجب أن يركز على إقامة الحدث العام المقبل، نحن على موجة واحدة".

وأضاف أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ: "لم يكن يفكّر" في ألعاب دون جماهير، لكنه أقر بأنّ عدداً محدوداً من الجماهير قد يكون وارداً "ربما يفكر بعدد محدود من الجماهير مع الأخذ بعين الاعتبار بالتباعد الاجتماعي".

تابع موتو: "يجب أن نبني بيئة يشعر فيها الناس بالأمان، الرياضيون واللجنة الأولمبية الدولية قد يحتاجون إلى إجراء اختبارات قبل وبعد دخول اليابان ونحتاج إلى أنظمة طبية قوية حول خطط الإقامة والنقل".

وتحظر اليابان راهناً قدوم الزائرين من 100دولة، في محاولة لكبح الفيروس، وأضاف موتو أنّ "زوال جميع القيود سيكون بمثابة التفاؤل المفرط، لذا علينا التفكير في طرق أخرى".

وعبّر اليابانيون عن شكوكهم حيال إقامة الألعاب قبل نحو سنة من موعدها.

وجد استطلاعان للرأي في تموز/يوليو أن غالبية اليابانيين يعتقدون بأن الألعاب يجب أن تؤجل مجدداً أو تلغى، وارتأى عدة خبراء طبيين أنّ الألعاب لن تكون قابلة للحياة بدون علاج مثبت أو لقاح للفيروس.

وأشار موتو إلى أن اللقاح سيكون: "مفيداً لكن ليس شرطاً مسبقاً".



