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بطولة أمم أوروبا 2020
القناة الأولمبية
Reuters
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اختارت اللجنة الأولمبية السويسرية الاثنين نجم كرة المضرب العالمية روجيه فيدرر ضمن قائمة تضم 116 رياضيًا سويسريًا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومع ذلك، لم يؤكد المصنف ثامناً عالمياً والذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في الثامن من آب/أغسطس المقبل، مشاركته رسميًا في الأولمبياد، بعدما كان أعلن في نهاية حزيران/يونيو أنه سينتظر حتى نهاية بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، ليقرر ما إذا كان سيذهب إلى طوكيو لمحاولة الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في الفردي، وهو اللقب الكبير الوحيد الذي يخلو من سجلاته القياسية.

وقال فيدرر "أريد أن أذهب إلى الأولمبياد (...) ولكن مع فريقي قررنا انتظار نهاية ويمبلدون للجلوس واتخاذ قرار بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك".

وأضاف "مع فريقي، قررنا إعادة تقييم الوضع بعد ويمبلدون لأن البطولة سيكون لها تأثير، اعتمادًا على ما إذا كنت ألعب جيدًا حقًا أم بشكل سيئ حقًا".

وتنتهي بطولة ويمبلدون الأحد المقبل، وبلغ السويسري ثمن النهائي حيث من المقرر أن يواجه الإيطالي لورنتسو سونيغو.

وشارك فيدرر في أربع دورات أولمبية، وفاز بميدالية ذهبية في الزوجي مع ستان فافرينكا في بكين عام 2008، وفضية الفردي بعد أربع سنوات في لندن.                                    

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