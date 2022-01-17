ورصدت 223 إصابة جديدة الاثنين في الصين من بينها 80 في مدينة تيانجين الساحلية وتسع أخرى بعضها حالات أوميكرون في كانتون في جنوب البلاد.

وسجلت 68 إصابة أخرى في مقاطعة خنان في وسط البلاد حيث فرضت تدابير عزل جزئي وحملة فحوصات واسعة تشمل ملايين الأشخاص.

وطلبت مدينة جوهاي الواقعة عند الحدود مع ماكاو من السكان تجنب مغادرة المدينة بعدما رصدت حفنة من الإصابات بأوميكرون وباشرت فحص كل القاطنين الاثنين. وأغلقت المدارس أبوابها.

أما مدينة شيآن التاريخية في شمال البلاد فقد شهدت تباطؤاً كبيراً في الإصابات الجديدة بعد إغلاق دام شهرا.

وسجلت 60 إصابة وافدة في الصين الاثنين فيما تفرض البلاد عمليات تدقيق صارمة عند مداخلها الحدودية مع خفض الرحلات الجوية أيضا وسياسة "قطع الطريق" مع وقف خطوط معينة في حال كانت الإصابات الوافدة منها مرتفعة.

الرياضيون يتوافدون

وبدأ الرياضيون وممثلو الدول الوصول إلى العاصمة الصينية استعداداً للأولمبياد الشتوي والدخول مباشرة إلى الفقاعة التي تخضع لمراقبة مشددة وتفصلهم بشكل تام عن السكان.

وبعد الكشف عن إصابة محلية بأوميكرون خلال عطلة نهاية الأسبوع في بكين، عززت السلطات القيود المفروضة على دخول الأشخاص إلى العاصمة من مناطق صينية أخرى.

وباتت بكين تفرض فحصاً سلبي النتيجة قبل الرحلة وفحص متابعة بعد الوصول فيما طلب من السكان عدم مغادرة المدينة خلال عطلة رأس السنة القمرية المقبلة.

