وكانت الخطة ترتأي تنظيم 42 مسابقة في كاتالونيا، بينها التزلّج الألبي على جبال البيرينيه الكاتالونية وهوكي الجليد في برشلونة، و54 مسابقة في أراغون بينها تزلّج العمق والبياثلون بالإضافة إلى التزحلق الفني على الجليد في سرقسطة.

لكن سلطات أراغون رأت أن التقسيم غير عادل ولم تصدّق على الخطة الأولية. ولم تؤد مقترحات تبديل المسابقات التي قدمتها المنطقتان إلى أرضية مشتركة. قال بلانكو الثلاثاء "إذا لم يكن هناك ترشيح مشترك، فإن أساس الاقتراح يختفي".

وكانت الألعاب الشتوية الأخيرة أقيمت في بكين الصينية في شباط/فبراير الماضي، والمقبلة عام 2026 مقررة في ميلانو وكورتينا دامبيتسو في إيطاليا.

