وكان من المقرّر أن يزور باخ اليابان في 17 و18 الشهر الحالي ولكن المنظمين: "قرروا إرجاءها نظرًا لظروف عدة بما فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد" الجمعة الفائت لثلاثة اسابيع اضافية حتى 31 ايار/مايو من قبل الحكومة اليابانية.