وكان من المقرّر أن يزور باخ اليابان في 17 و18 الشهر الحالي ولكن المنظمين: "قرروا إرجاءها نظرًا لظروف عدة بما فيها تمديد حالة الطوارئ في البلاد" الجمعة الفائت لثلاثة اسابيع اضافية حتى 31 ايار/مايو من قبل الحكومة اليابانية.
أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل الاثنين، عن إرجاء زيارة رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ التي كانت مقررة هذا الشهر الى اليابان، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا قبل أقل من ثلاثة أشهر من انطلاق الالعاب.
توماس باخ اللجنة الأولمبية الدولية طوكيو 2020 القناة الأولمبية