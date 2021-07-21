وقال الملحق الإعلامي للبعثة المصرية عمرو سليم أن "مسحة أجريت لجميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو الأربعاء، أظهرت نتيجة إيجابية للخبير الأجنبي لمنتخب الجودو الهولندي جورجيو جيفزجياني".

وأضاف سليم أن المدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبين فقط هما محمّد عبد الموجود ومحمّد عبد العال وقد "تم التأكد من أن مسحتيهما سلبيتان"، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية المصرية "عزلت اللاعبين ووضعتهما تحت الملاحظة احتياطياً".

ولفت إلى أن مدرباً فرنسياً سيصل لاحقاً إلى طوكيو للإشراف على تدريب اللاعبين وبطل مصر في الجودو رمضان درويش الذي وصل طوكيو الأربعاء.

