وبخصوص رعاة دورة الألعاب الاولمبية، قال باخ إنه "من المنطقي أن يحتفظ رعاة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بحقوقهم حتى لو أن هذه الألعاب ستنظم في عام 2021".

ورداً على سؤال بخصوص القرية الأولمبية، أوضح باخ إنها "واحدة من آلاف الأسئلة التي يجب الإجابة عليها".

ومن المقرر أن تستقبل القرية الأولمبية 11 ألف رياضي ورياضية. ويجب لعدة أشهر تأجيل استخدام معداتها التي يجب على اللجنة المنظمة تحريرها فيما بعد مثل الشقق التي سيقطنها الرياضيون قبل بيعها.

وبحسب المطور العقاري للقرية الأولمبية سيتم بيع 4145 شقة. وأوضحت وسائل الاعلام اليابانية أن 940 شقة عرضت للبيع في المرحلة الأولى صيف 2019 وأغلبها تم شراؤه.