وقال غريب الخميس في اتصال مع وكالة فرانس برس إن "خطابًا رسميًا تم إرساله أمس الأربعاء إلى نادي ليفربول"، عقب إعلان قرعة الأولمبياد ووقوع مصر في مجموعة ثالثة نارية تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

أضاف "احتوى هذا الخطاب على تفاصيل معسكر المنتخب قبل وأثناء البطولة وأماكن الإقامة ومواعيد المباريات وملاعبها، وذلك تنفيذًا لطلب مسؤولي نادي ليفربول ردًا على خطابنا السابق عقب مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا".

وكان غريب قال لفرانس برس في نهاية آذار/مارس الماضي، إن مشاركة صلاح مع مصر قرار ثلاثي بينه وبين مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب ورغبة اللاعب نفسه.

أردف غريب "أمامنا وقت طويل انتظارًا لرد ليفربول، حتى 19 مايو المقبل موعد القائمة قبل النهائية والتي ستضم 50 لاعبًا، على أن نحسم أمرنا يوم 30 يونيو موعد القائمة النهائية التي تضم 22 لاعبًا سيشاركون في الأولمبياد".

وتنص قوانين مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية على إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين فوق السن القانونية (23 عامًا).

ويُعدّ صلاح (28 عامًا)، الذي عيّنه مدرب المنتخب الأول حسام البدري قائدًا للفراعنة هذا الأسبوع، من أبرز لاعبي كرة القدم في العالم، وقاد ليفربول إلى لقبي دوري أبطال أوروبا 2019 والبريميرليغ 2020.

وعن أي أسماء أخرى استقر عليها للاعبين فوق السن سيتم ضمهم لقائمة الفراعنة قال غريب "لم أحسم أمري بعد بشأن باقي اللاعبين فوق السن (23 عامًا) ولدي وقت للتفكير وقلت سابقا قد أحتاج لمدافعين وقد تتغير الظروف وأحتاج لدعم مراكز أخرى".

وعن قرعة الأولمبياد ومجموعة مصر، شرح غريب "لن أكرّر ما تردّد منذ إعلان القرعة نحن في مجموعة الموت وما شابه ذلك، البطولة تضم أفضل 16 منتخبًا على مستوى العالم، ومجموعتنا تضم ثلاثة أبطال قارات إسبانيا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية...مستعدون لكل المواجهات في هذا الحدث العالمي الضخم".

وتحدث غريب عن مباريات ودية قوية في معسكر الإعداد "لكن شرط أن يكون المنافسون قد تأهلوا للبطولة، حتى تكون المباريات في نفس المستويات التي سنلعب ضدها".