تفوّق سيلاغي (31 عامًا) المصنف رابعًا عالميًا على الايطالي لويجي ساميلي الحادي عشر 15-7 ليحقق ذهبيته الثالثة بعد ريو 2016 ولندن 2012.

ولم يسبق لأي مبارز أن حقق هذا الإنجاز بل وحدها المبارزة الايطالية فالنتينا فيتسالي نجحت في ذلك في 2004، 2008 و2012.

وحصد الكوري الجنوبي جونغهوان كيم الميدالية البرونزية بعد فوزه على الجورجي ساندرو بازادزي الذي كان حقق المفاجأة بإقصائه الكوري الجنوبي سانغوك أوه المصنف أول عالميًا وبطل العالم 2019 الملقب بالـ"وحش" من ربع النهائي.

وكان بازادزي اعترض على التحكيم في خسارته في نصف النهائي ضد سيلاغي.

وفي وقت سابق، خرج المصريان محمد عامر وزياد السيسي من دور الـ16 للمسابقة بعد أن حققا بداية نارية.

وكان عامر أطاح في دورالـ32 بالأميركي داريل هومر المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 بعدما عوّض تأخره 9-3 إلى فوز رائع 15-11، فيما حقق السيسي المصنف 24 عالميًا انتصارًا مثيرًا 15-13 على الروسي المشارك تحت علم محايد فينيامين ريشيتنيكوف المصنف التاسع عالميًا بطل أوروبا 2019 والعالم عام 2013.

وخرجت التونسية سارة بسبس بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، أمام الايطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علمًا أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.

وخسر الجزائري أكرم بونابي في الدور الـ64 من مبارزة الحسام أمام الياباني كايتو ستريتس 15-9، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الايطالي إنريكو بيري 15-10.