وقالت كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا في حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي "تمثيل ألمانيا في أولمبيادي لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016 يمثل أحد أفضل الذكريات في مسيرتي. هذا الأمر يجعلني أشعر بالخيبة لأن جسدي يحتاج الى الراحة بعد مشاركات مكثفة في الآونة الاخيرة".

وكانت كيربر بلغت المباراة النهائية في مسابقة فردي السيدات في ريو دي جانيرو عام 2016 وخسرت بشكل مفاجئ أمام مونيكا بويغ من بورتوريكو وذلك بعد أسابيع قليلة من خسارتها أيضا نهائي بطولة ويمبلدون إحدى البطولات الأربع الكبرى ضد الأميركية سيرينا وليامس.

وأضافت كيربر "يتعين علي الراحة قبل عودتي الى المنافسات خلال الصيف" علما بأن بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية تنطلق بعد أربعة أسابيع فقط من المباراة النهائية لدورة الألعاب الأولمبية.

أما أزارنكا، فبررت انسحابها بـ"المصاعب التي نواجهها نتيجة الجائحة" في إشارة الى فيروس كورونا، مضيفة على مواقع التواصل الاجتماعي "أتطلع بفارغ الصبر لتمثيل بيلاروس في أولمبياد 2024 في باريس".

وإضافة الى ذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، أحرزت البيلاروسية البالغة 31 عاماً والمصنفة حالياً 14 في العالم، الميدالية البرونزية في فردي السيدات خلال أولمبياد 2012 أيضاً.

وانضمت كيربر وأزارنكا الى لائحة طويلة من نجوم التنس الذين قرروا عدم المشاركة في أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي بسبب فيروس كورونا، والتي تضم السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال، النمسوي دومينيك تيم، الأسترالي نيك كيريوس، الكندي دنيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنروجي كاسبر رودي عند الرجال، والأسطورة سيرينا وليامس، الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب مونيكا بويغ عند السيدات.

كما كشف الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأحد في ويمبلدون حيث توج بلقبه الكبير الثالث للموسم والعشرين في مسيرته، بأنه لم يحسم أمره حتى الآن بشأن المشاركة في ألعاب طوكيو.