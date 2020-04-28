وفي مقابلة مع يومية "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري إنه لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء "في هذه الحالة سيُلغى"، مشيراً إلى استحالة إرجائه مرة جديدة.

واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الأولمبية الدولية إلى تأجيل الألعاب في آذار/مارس الماضي لمدة سنة، لتصبح مقررة في 32 تموز/يوليو 2021.

وعما إذا كان وارداً تأجيل الأولمبياد مرة جديدة إلى 2022 بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان موري قاطعاً "لا".

تابع "في هذه الحالة سيُلغى".

وقال موري إن الالعاب ألغيت سابقاً في زمن الحرب، وقارن المعركة مع كورونا بـ"قتال عدو غير مرئي".

وبحال احتواء الفيروس بنجاح "سننظم الألعاب بسلام الصيف المقبل" بحسب ما أضاف رئيس اللجنة المنظمة "الانسانية تراهن على ذلك".

وكان موري أشار الأسبوع الماضي أنه طرح فكرة تأجيل الألعاب لسنتين على رئيس الوزراء شينزو آبي، لكن "رئيس الوزراء قرر أن التأجيل لسنة هو المسار الصحيح".

ويرى المنظمون والمسؤولون اليابانيون أن تأجيل الالعاب سيكون فرصة لتظهير انتصار البشرية على فيروس "كوفيد-19"، لكن بدأت تساؤلات تطرح عما إذا كانت فترة التأجيل لسنة كافية أم لا.

حذر رئيس الجمعية الطبية اليابانية يوشيتاكي يوكوكورا الثلاثاء إنه سيكون "صعباً للغاية" تنظيم الالعاب العام المقبل بحال عدم اكتشاف لقاح "لا أقول إنها ستلغى لكن ذلك (تنظيمها) سيكون صعباً للغاية".

وانتقد خبير ياباني الأسبوع الماضي رد فعل البلاد في مواجهة فيروس كورونا محذراً أنه "متشائم جداً" من إمكانية إقامة الألعاب في 2021.

قال كنتارو إيواتا استاذ الأمراض المعدية في جامعة كوبي "لكي أكون صريحاً معكم، لا أعتقد أن إقامة الأولمبياد ستكون واردة العام المقبل". وأشار إلى أن الفيروس يحتاج لاحتوائه ليس من قبل اليابان فحسب بل من كل دول العالم.

ولا شك بأن تأجيل الألعاب فرضت تغييرات لوجستية كبيرة ونفقات إضافية على المنظمين. نقلت كيودو عن موري أن حفلي الافتتاح والختام سيطرأ عليهما "مراجعات جذرية" لتقليص النفقات، مضيفاً أن المنظمين طالبوا مخرجي الحفلين تضمين رسائل حول أزمة فيروس كورونا.

