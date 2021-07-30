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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
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أحرز الهولندي نيك كيمان ذهبية مسابقة بي أم أكس سباق في رياضة الدراجات الجمعة، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 آب/أغسطس.

ونال الفضية البريطاني كاي وايت، أما البرونزية فذهبت إلى الكولومبي كارلوس ألبرتو راميريس ييبيس.

ولدى السيدات، توجت البريطانية بيثاني شريفر بذهبية المسابقة عينها، أما الفضية فخطفتها الكولومبية ماريانا باخون
تاركةً البرونزية للهولندية ميريل سمولدرز.
                  

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