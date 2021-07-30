ونال الفضية البريطاني كاي وايت، أما البرونزية فذهبت إلى الكولومبي كارلوس ألبرتو راميريس ييبيس.

ولدى السيدات، توجت البريطانية بيثاني شريفر بذهبية المسابقة عينها، أما الفضية فخطفتها الكولومبية ماريانا باخون

تاركةً البرونزية للهولندية ميريل سمولدرز.

