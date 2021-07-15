وقالت كيربر المصنفة أولى عالميا سابقا "تمثيل ألمانيا في أولمبيادي لندن عام 2012 وريو دي جانيرو 2016 يمثل أحد أفضل الذكريات في مسيرتي. هذا الأمر يجعلني أشعر بالخيبة لأن جسدي يحتاج إلى الراحة بعد مشاركات مكثفة في الآونة الأخيرة".

وكانت كيربر بلغت المباراة النهائية في مسابقة كرة المضرب في ريو دي جانيرو عام 2016 وخسرت بشكل مفاجئ أمام مونيكا بويغ من بورتو ريكو.

تملك كيربر ثلاثة ألقاب كبيرة (بطولة أستراليا المفتوحة عام 2016، والولايات المتحدة المفتوحة في العام ذاته وويمبلدون عام 2018).

وأضافت كيربر "يتعين علي الراحة قبل عودتي إلى المنافسات خلال الصيف" علما بأن بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية تنطلق بعد أربعة أسابيع فقط من المباراة النهائية لدورة الألعاب الأولمبية.