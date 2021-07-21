English
العربية
دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
القناة الأولمبية
AFP
من قبل

أفاد رئيس البعثة العراقية المشاركة في اولمبياد طوكيو هيثم عبد الحميد أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى استبعد العداءة دانه حسين من المشاركة حسب قواعد مكافحة المنشطات بسبب نتائج الفحوصات التي خضعت لها أثناء مشاركتها في بطولة العرب الأخيرة وأثبتت تناولها مواد محظورة.

وذكر عبد الحميد في اتصال مع وكالة فرانس برس من العاصمة اليابانية طوكيو "تم استبعاد العداءة دانه حسين لوجود قضية بهذا الشان".

وتسلمت اللجنة الأولمبية العراقية رسالة من الاتحاد الدولي لألعاب القوى أشعر بها هذا الاستبعاد الذي وصف بأنه جاء وفق القواعد العالمية لمكافحة المنشطات ويلزم العداءة بالايقاف والتعليق المؤقت عن كل المشاركات الخارجية بما فيها أولمبياد طوكيو اعتباراً من 16 تموز/يوليو الجاري حتى البت في هذه القضية".

وحصلت حسين على ذهبية سباق 200 م في بطولة العرب الأخيرة في تونس في حزيران/يونيو الماضي مسجلة رقما عربيا جديدا قدره 22.50 ثانية.

وأكد مصدر في الاتحاد العراقي لالعاب القوى أن "العداءة حسين خضعت لسلسلة فحوصات مختبرية أثناء مشاركتها في بطولة العرب وخضعت لعملية تجميل في الأنف قبل مغادرتها إلى تونس ويتوقع أن مواد طبية وعلاجات تسببت في ذلك من دون معرفة تأثيرها".

ويشارك العراق في أولمبياد طوكيو بأصغر بعثة في تاريخ مشاركاته إذ يضم الوفد ثلاثة رياضيين بعد استبعاد حسين وهم محمد رياض (التجذيف) وفاطمة عباس (الرماية، المسدس الهوائي 10 م) وطه حسين (ألعاب القوى، 400 م).

أولمبياد طوكيو 2020
السابق أولمبياد طوكيو: الرميحي يتطلع
اقرأ
أولمبياد طوكيو: الرميحي يتطلع للإنجاز وظاظا فخورة بتواجدها
التالي
>