وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية هذا الأسبوع تأجيل دورة الألعاب التي كانت مقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس 2020، الى العام 2021، بسبب تفشي "كوفيد-19" الذي تسبب حتى السبت بوفاة أكثر من 30 ألف شخص حول العالم.

وكتبت إبنة الـ22 عاما عبر حسابها على "تويتر" السبت "الرياضة ستوحدنا مجددا وستكون حاضرة دائما من أجلنا، لكن الوقت حاليا ليس لذلك".

وأضافت "الجميع يعرف ما تعنيه دورة الألعاب الأولمبية بالنسبة إلي، وكم أنا فخورة للمشاركة فيها في بلادي. بالطبع خاب أملي لأن ذلك لن يحدث هذا العام (...) لكننا سنكون جميعا مستعدين للعودة بشكل أقوى من أي وقت مضى في العام 2021".

وأعربت أوساكا عن تأييدها "بنسبة 100 بالمئة، القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس الوزراء (الياباني شينزو) آبي واللجنة الأولمبية الدولية".

ودعت أوساكا المولودة في الولايات المتحدة، والمتوجة بلقبين كبيرين من بطولات الغراند سلام في مسيرتها الاحترافية (فلاشينغ ميدوز 2018 وأستراليا المفتوحة 2019)، الى الاقتداء بـ"الروح الأولمبية" من خلال التعاضد لإنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من الناس في ظل "كوفيد-19".

وتسبب تفشي فيروس كورونا بتجميد المنافسات الرياضية بشكل شبه تام في مختلف أنحاء العالم في الفترة الراهنة، وإرجاء مواعيد كبيرة كانت مقررة في الصيف مثل الأولمبياد وكأس أوروبا وكوبا أميركا لكرة القدم.

وفي كرة المضرب، أعلنت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات، تعليق المنافسات حتى السابع من حزيران/يونيو.