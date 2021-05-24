وأصدرت وزارة الخارجية تحذير السفر عقب افتتاح اليابان التي تعرضت لانتقادات بسبب البطء في التلقيح، المراكز الأولى للتلقيح ضد فيروس كورونا الإثنين في دفعة قوية قبيل إقامة الأولمبياد المؤجل من العام الماضي بسبب "كوفيد-19".

وتلقى إثنين في المئة فقط اللقاح الكامل من سكان اليابان البالغ عددهم 125 مليون نسمة.



واستند القرار في المقام الأوّل إلى المشورة الصحيّة الحكومية، فضلاً عن "عوامل ثانوية مثل توافر الرحلات التجارية، والقيود المفروضة على دخول المواطنين الأميركيين، والعوائق التي تحول دون الحصول على نتائج اختبار "كوفيد-19" في غضون ثلاثة أيام تقويمية".

وجاء في بيان نُشر في الموقع الرسمي لسفارة الولايات المتحدة في اليابان أن فرص دخول الأميركيين إلى الدولة الآسيوية باتت "محدودة للغاية".

وأضاف "السفر لأسباب سياحية أو لمعظم الأسباب الأخرى على مدى القصير غير مسموح به، وليس هناك ما يشير إلى تبدل الحال في الوقت القريب. كما تم تعليق السفر من دون تأشيرة دخول".

وتابع "لا تميّز حكومة اليابان بين المسافرين الذين تلقوا اللقاح وغير الملقحين في متطلبات الدخول المرتبطة بـ+كوفيد-19+، ويطبق الحجر بغض النظر عن حالة التطعيم".

وبدأت اليابان في إعطاء لقاح فايزر/بايونتيك في شباط/فبراير للعاملين في القطاع الطبي ثم للأشخاص فوق سن الخامسة والستين والذين تأمل الحكومة الانتهاء من تطعيمهم نهاية تموز/يوليو.

غير أن السلطات المحلية أكدت أن الألعاب الأولمبية المقررة من 23 تموز/يوليو حتى 8 آب/أغسطس المقبلين، ليست مدرجة في جدول طرحها، ولم يتم الإعلان عن موعد للفئات العمرية الأخرى.

ولم تشهد اليابان تفشياً كبيراً للفيروس حيث بلغ اجمالي عدد الوفيات 12 ألفاً، غير أن ارتفاع أعداد المصابين في الفترة الأخيرة أدى إلى ارهاق المستشفيات والجسم الطبي.

وكانت الحكومة اليابانية أعلنت الأسبوع الماضي توسيع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد بسبب كورونا، لتشمل طوكيو وأوساكا إلى ثماني مقاطعات أخرى للحد من النشاط التجاري حتى نهاية الشهر الحالي، حيث افادت تقارير عن امكانية تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اسابيع أخرى.

ولا تزال الاستطلاعات تظهر رفض معظم اليابانيين إقامة الألعاب في موعدها المؤجل من الصيف الماضي إلى تموز/يوليو المقبل، خشية من التداعيات الصحية.

وأظهر استطلاع أخير أن أكثر من 80 في المئة من اليابانيين يعارضون استضافة طوكيو الألعاب، وذلك بعد تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري في ظل مواجهة الموجة الرابعة من الفيروس.